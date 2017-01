POL-BOR: Gescher - Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Gescher (ots) - (dh) Am Sonntag, in der Zeit zwischen 5 Uhr und 08:50 Uhr, schlugen bislang Unbekannte auf einem Parkplatz an der Hofstraße die Seitenscheibe eines abgestellten Fahrzeugs der Marke Ford, Typ Focus, ein. Der oder die Täter durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs, entwendet wurde nichts.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell