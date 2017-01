POL-BOR: Anholt - Grüner VW Bus entwendet

Anholt (ots) - (mh) Am Samstag entwendeten bisher unbekannte Täter in der Zeit von 01:30 Uhr bis 11:00 Uhr einen grünen VW Bus T5 (Bully) im Wert von etwa 9.000 Euro. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen BOR-JV 234 hatte in einer Garagenzufahrt auf der Straße "Am Schievekamp" gestanden. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell