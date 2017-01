POL-BOR: Borken - Bürocontainer aufgebrochen

Borken (ots) - (mh) In der Nacht zum Samstag hebelten bisher unbekannte Täter zwei Bürocontainer auf der Bahnhofstraße auf. Gegen 02:35 Uhr bemerkte eine Zeugin den Einbruch und verständigte die Polizei. Zurzeit können keine Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe gemacht werden. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell