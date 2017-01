POL-BOR: Bocholt - Zwei Einbrüche am Europaplatz

Bocholt (ots) - (mh) Am Samstag drangen in der Zeit von 17:00 Uhr bis 23:45 Uhr bisher unbekannte Täter gewaltsam in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Europaplatz ein. Die Täter hebelten jeweils die Balkontüren auf, durchsuchten die Wohnungen und entwendeten Bargeld, Schmuck und zwei Handys. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

