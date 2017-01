POL-BOR: Rhede - Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Rhede (ots) - (mh) Am Freitag befuhr gegen 17:30 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer den Dännendiek in Richtung Bocholt. Eine vorausfahrende 33-jährige Autofahrerin aus Rhede wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte der 45-Jährige zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sich die 33-Jährige leicht. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell