POL-BOR: Stadtlohn - Zwei Fußgänger übersehen

Stadtlohn (ots) - (mh) Am Freitag befuhr gegen 18:15 Uhr eine 27-jährige Autofahrerin aus Vreden die Eschstraße von der Klosterstraße kommend. Beim Linksabbiegen an der Einmündung Eschstraße/Grabenstraße/Eschstraße übersah sie zwei Fußgänger auf der Fußgängerfurt. Diese überquerten die Eschstraße in Richtung Klosterstraße. Bei dem Zusammenstoß wurde der 19-jährige Fußgänger aus Stadtlohn schwer und der 21-jährigen Fußgänger aus Mönchengladbach leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Stadtlohner Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell