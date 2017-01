POL-BOR: Alstätte - Unfall auf der B70

Alstätte (ots) - (mh) Am Samstag befuhr gegen 17:00 Uhr eine 18-jährige Autofahrerin aus Stadtlohn die Enscheder Straße stadtauswärts. Beim Überqueren der B70 übersah sie einen 53-jährigen Autofahrer aus Neustadt am Rübenberge. Dieser war auf der B70 in Richtung Gronau unterwegs. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die 18-Jährige und ihre 18-jährige Beifahrerin aus Vreden leicht. Der 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in ein Ahauser Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell