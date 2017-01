POL-BOR: Stadtlohn - Motorradfahrer verletzt

Stadtlohn (ots) - (mh) In der Nacht zum Sonntag befuhr gegen 03:35 Uhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Ahaus den Hessenweg und bog stadteinwärts auf die Mühlenstraße ab. Dabei übersah sie einen 17-jährigen Stadtlohner, der mit einem Leichtkraftrad auf der Mühlenstraße stadtauswärts unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 17-Jährige. Er konnte das Stadtlohner Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 3.500 Euro. Die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Hessenweg/Mühlenstraße war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb.

