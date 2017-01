POL-BOR: Gronau - Einbruch auf der Graf-Arnold-Straße

Gronau (ots) - (mh) In der Nacht zum Sonntag drangen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Graf-Arnold-Straße ein. In der Zeit von 02:45 Uhr bis 05:55 Uhr öffneten sie gewaltsam eine Balkontür und stiegen ein. Die Täter entwendeten ein Portemonnaie mit Inhalt, ein Laptop (Acer), mehrere Teile einer Fotoausrüstung (Canon), zwei Handys (Apple) sowie eine Armbanduhr (Seiko). Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell