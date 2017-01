POL-BOR: Heek - Brand einer Gartenhütte

Heek (ots) - (mh) In der Nacht zum Sonntag brannte eine Gartenhütte auf dem Leukesweg. Angaben zur Brandursache können zurzeit nicht gemacht werden. Anwohner wurden gegen 02:30 Uhr durch einen lauten Knall auf den Brand aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Heek gelöscht. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell