POL-BOR: Borken - Einbruch auf der Bertha-von-Suttner-Straße

Borken (ots) - (mh) Am Samstag drangen in der Zeit von 15:45 Uhr bis 21:30 Uhr gewaltsam in eine Wohnung auf der Bertha-von-Suttner-Straße ein. Sie hebelten eine Balkontür im Dachgeschoss auf, stiegen ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell