POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch auf der Robert-Koch-Straße

Gronau (ots) - (mh) Am Samstag hatten bisher unbekannte Täter in der Zeit von 13:45 Uhr bis 20:15 Uhr gewaltsam versucht in ein Einfamilienhaus auf der Robert-Koch-Straße einzudringen. Nachdem sie einen zwei Meter hohen Zaun zum Garten überwanden versuchten sie eine Seiteneingangstür zum Haus aufzuhebeln. Die mehrfach gesicherte Tür nahm dabei Schaden, hielt den Hebelversuchen jedoch stand, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

