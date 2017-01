POL-BOR: Ahaus - Sachbeschädigung bei Zechgelage im Stadtpark

Ahaus (ots) - (mh) Am Samstag hielt eine Gruppe von etwa zehn männlichen Personen augenscheinlich ein Zechgelage im Stadtpark ab. Sie hinterließen diverse Dosen und Flaschen alkoholischer Getränke. Eine steinerne Tischtennisplatte hatten sie umgestürzt und dabei zerbrochen. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Bei Erscheinen der Polizei gegen 22:50 Uhr entfernten sich die Personen fluchtartig. Einen 19-jährigen Ahauser konnten die Beamten an Ort und Stelle antreffen und die Personalien feststellen. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell