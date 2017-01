POL-BOR: Isselburg - Einbruch auf der Händelstraße

Isselburg (ots) - (mh) In der Zeit von Freitag, 09:00 Uhr, bis Samstag, 16:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus auf der Händelstraße ein. Auf der rückwärtig gelegen Seite des Hauses zerstörten die Täter ein Terrassenfenster, stiegen ein und durchsuchten die Räume. Angaben zum Diebesgut können zurzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell