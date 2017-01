POL-BOR: Bocholt - Laurentius-Spürnasen helfen der Polizei

3. Gruppe der Kita Laurentius; links Polizeikommissar Martin Grote; rechts Polizeihauptkommissar Marco Hoffmann Bild-Infos Download

Bocholt (ots) - (fr) Kindergarten kann auch spannend sein - so zumindest für die 3. Gruppe der Kita Laurentius in Bocholt.

Die Kinder fanden Anfang dieser Woche im Außenbereich des Kita-Geländes hinter einer Hütte einen toten Vogel und noch ein paar andere Gegenstände. Die Kinder holten die Erzieherinnen hinzu und alle begutachteten nicht nur den toten Vogel, sondern auch intensiv die Gegenstände, bei denen es sich um einen aufgebrochenen Sparkasten und einen Münzbehälter aus einem Spielautomaten handelte.

Als die hinzugerufenen Polizisten erschienen, dachten die KInder zunächst noch, es ginge um die Beerdigung des toten Vogels - verständlich, ein verstorbenes Tier ist schließlich wichtiger, als ein paar Metallgegenstände. Schnell wurde den Kindern aber klar, dass sie für die Polizei wichtige Beweismittel gefunden hatten.

Der Sparkasten und der Münzbehälter waren in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in eine Gaststätte an der Ecke Dinxperloer Straße/Klarastraße gestohlen worden. Die Einbrecher hatten sich vermutlich mit ihrer Beute auf das Gelände der Kindertagesstätte begeben, um den Sparkasten in Ruhe aufzubrechen (Randbemerkung: Es hat sich nicht gelohnt, der Sparkasten war vor dem Einbruch geleert worden).

Im Stuhlkreis bedankten Polizeihauptkommissar Marco Hoffmann und Polizeikommissar Martin Grote bei den kleinen Spürnasen für die große Hilfe und nutzten die noch die Chance für eine kindgerechte Informationsstunde in Sachen "Kriminologie". Zum Abschluss begleiteten die Kinder die Polizisten spontan und in Hausschuhen zum Streifenwagen und nahmen dort Aufstellung für ein Gruppenfoto.

