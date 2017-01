POL-BOR: Vreden - Unfallflucht auf der Ölbachstraße

Vreden (ots) - (fr) Bereits am Montag ereignete sich zwischen 00.00 Uhr und 17.00 Uhr auf der Ölbachstraße in Vreden eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Der genaue Unfallort befindet sich ca. 50 m westlich der Alstätter Straße. Beschädigt wurde ein blauer 5er BMW (Kombi)im Heckbereich. Vermutlich ist ein Zweiradfahrer gegen das Heck des abgestellten Pkws gefahren.

Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 3.800 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260) zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell