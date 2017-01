POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrer schlägt Autoscheibe ein

Gronau (ots) - (fr) Am Donnerstag setzte gegen 15.00 Uhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Gronau mit seinem Pkw auf dem Parkplatz der Volksbank an der Ecke Enscheder Straße/Buterlandstraße zurück. Ein noch unbekannter Radfahrer schlug im Vorbeifahrern die Heckscheibe des Pkws und flüchtete in südlicher Richtung. Der Täter ist ca. 25 bis 30 Jahre alt, war dunkel gekleidet und trug eine Baseballkappe.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell