POL-BOR: Borken - Pkw in Weseke zerkratzt - Zeugen gesucht

Borken (ots) - (dh) Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 17 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte einen auf der Ballbahn geparkten roten VW Golf. Der oder die Täter zerkratzten den Lack an der rechten Fahrzeugseite und richteten dabei einen Schaden von ca. 1.500 Euro an.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Telefon 02861-9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell