POL-BOR: Reken - Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Reken (ots) - (dh) Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr, schlugen bislang Unbekannte an der Straße "Berge" die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs ein. Der oder die Täter entwendeten aus dem grauen Audi A4 eine im Fußraum liegende grüne Wildlederhandtasche mit Bargeld, persönlichen Dokumenten und einer Debitkarte. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Telefon 02861-9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell