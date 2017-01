POL-BOR: Borken - Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Borken (ots) - Am Donnerstag befuhr ein 68-jähriger Radfahrer aus Borken gegen 15.10 Uhr den rechten Radweg des Butenwalls in Richtung Nordring. In Höhe der Bushaltestelle gegenüber des Friedhofs prallte er aus bislang unbekannten Gründen gegen den Mast eines Hinweisschildes und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 68-Jährige so schwer, dass er mit dem Rettungswagen ins Borkener Krankenhaus gebracht wurde. Von dort musste er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Lefering/Leitstelle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell