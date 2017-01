POL-BOR: Gronau - Einbruch in Shisha Bar - Zeugen gesucht

Gronau (ots) - (dh) In der Nacht zu Donnerstag hebelten bislang Unbekannte ein Fenster der Shisha Bar an der Bahnhofstraße auf und gelangten so in den Gastraum. Dort brachen der oder die Täter mehrere Spielautomaten auf und nahmen das darin befindliche Bargeld an sich. Zudem entwendeten die Diebe einen Laptop, einen Computer, diverse alkoholische Getränke und ein Rauchgerät.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

