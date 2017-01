POL-BOR: Heiden - Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Heiden - Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht Bild-Infos Download

Heiden (ots) - (dh) Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17 Uhr, schlugen bislang Unbekannte an der Borkener Straße die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs ein. Der oder die Täter entwendeten aus dem blauen Opel Corsa eine auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse mit Bargeld, persönlichen Dokumenten und Debitkarten. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Telefon 02861-9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell