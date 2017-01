POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Praxisgebäude

Bocholt (ots) - (fr) In der Nacht zum Dienstag drangen noch unbekannte Täter in eine Praxis in einem Gebäude an der Kreuzstraße ein. Der oder die Täter hatten dazu eine Leiter an das Gebäude gelehnt und ein Fenster im Obergeschoss aufgehebelt. Entwendet wurde ein ca. 50 bis 80 Kilogramm schwerer Tresor. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell