POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Gronau (ots) - (fr) Am Montag befuhr ein 69-jähriger Autofahrer aus Gronau-Epe gegen 17.10 Uhr die Gildehauser Straße in Richtung Süden. An der Kreuzung mit der Ochtruper Straße hielt er wegen der roten Ampel an. Nachdem die Ampel auf "Grün" schaltete, so der Autofahrer, sei er angefahren. In diesem Moment sei von rechts ein Fahrradfahrer vom Radweg der Ochtruper Straße gekommen und gegen die Beifahrerseite des Pkws geprallt.

Der Radfahrer stürzte, rappelte sich aber sofort wieder auf und flüchtete über die Gildehauser Straße und anschließend über die Konrad-Adenauer-Straße.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat (02562-9260) zu melden. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Ca. 20 - 25 Jahre, ca. 170 cm groß, dunklere Hautfarbe, Kinnbart. Er war u.a. bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer Pudelmütze.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell