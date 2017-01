POL-BOR: Gronau - Pkw aufgebrochen - Autos sind keine Tresore

Gronau - Pkw aufgebrochen / Autos sind keine Tresore Bild-Infos Download

Gronau (ots) - (dh) Am Dienstag, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21:30 Uhr, schlugen bislang Unbekannte an der Wallstraße die Seitenscheibe eines geparkten Fahrzeugs ein. Der oder die Täter entwendeten aus dem schwarzen Renault Clio eine Handtasche der Marke "Liebeskind" mit einem Iphone4 und diversen Kosmetika. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Telefon 02562-9260.

Aus diesem Anlass weist die Polizei noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Kraftfahrzeuge keine Tresore sind.

Darum lautet der Appell an alle Fahrzeugbesitzer:

Lassen Sie, selbst bei nur kurzfristigem Verlassen des Fahrzeugs, grundsätzlich keine Wertgegenstände, weder sichtbar noch versteckt, im Innenraum zurück!

Räumen Sie Ihr Auto leer, bevor es jemand anderes tut. Selbst vermeintlich wertlose Gegenstände, wie ein alter Rucksack oder eine Plastiktüte, können Diebe dazu animieren einmal genauer "nachzusehen".

Haben Langfinger ein Fahrzeug aufgebrochen und leer geräumt, sehen sich seine Besitzer vielen Konsequenzen gegenüber. Der Schaden am Auto muss repariert und bei Polizei und Versicherung gemeldet werden. Die gestohlenen Gegenstände sind meist unwiederbringlich verloren und müssen neu beschafft werden. Der ideelle Wert bleibt dabei oft unersetzlich. Gestohlene Ausweise könnten missbraucht werden und zu weiteren Unannehmlichkeiten führen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell