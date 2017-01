POL-BOR: Ahaus - Drei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall

Ahaus (ots) - (dh) Am Dienstagabend ereignete sich auf dem Adenauerring ein Verkehrsunfall, bei dem sich drei Personen leicht verletzten.

Gegen 20:35 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Ahaus mit ihrem Pkw den Adenauerring von der Wüllener Straße kommend in Richtung Legden, um im weiteren Verlauf nach links in die Coesfelder Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 49-jährigen Mannes aus Ahaus, der den Adenauerring geradeaus in Richtung Wüllener Straße befahren hatte. Bei dem Zusammenstoß erlitten die 23-Jährige, der 49-Jährige und sein 15-jähriger Beifahrer (Ahaus) leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 30.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich halbseitig gesperrt und der fließende Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

