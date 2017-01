POL-BOR: Gronau - Beifahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Gronau (ots) - (fr) Am Montag befuhr ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Gronau gegen 19.25 Uhr die Gronauer Straße aus Richtung Laurenzstraße kommend in Richtung Agathastraße. In Höhe einer Tankstellenzufahrt bemerkte er zu spät, dass vor ihm ein 28-jähriger Autofahrer aus Gronau-Epe nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte und verkehrsbedingt abgebremst hatte. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem die 27-jährige Beifahrerin des 28-Jährigen verletzt wurde. Sie wurde vorsorglich zur Beobachtung im Krankenhaus aufgenommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 4.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell