POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht in Wessum - Zeugen gesucht

Ahaus - Unfallflucht in Wessum - Zeugen gesucht Bild-Infos Download

Ahaus (ots) - (dh) Am Freitag (20.01.2017), in der Zeit zwischen 12:40 Uhr und 13:25 Uhr, wurde ein auf der Grünstraße stehender Baum von einem bislang unbekannten Fahrzeug an- und umgefahren. Trotz des angerichteten Schadens in einer Höhe von ca. 1.000 Euro hatte sich der Verursacher entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein.

Der etwa vier Meter hohe Baum, der in einem Beet stand, wurde durch die Wucht des Aufpralls umgeknickt und hing bei Eintreffen der Polizei halb auf dem Gehweg der Grünstraße.

Ein Zeuge hat zur Tatzeit einen grünen Traktor mit Frontlader und Schaufel in der Straße fahren sehen. Die Polizeibeamten sicherten fotografisch im Schnee noch die Reifenspur eines Traktors.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Dieser Meldung ist ein Foto beigefügt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell