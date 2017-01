POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gaststätte

Bocholt (ots) - (fr) In der Nacht zum Montag hebelten Einbrecher ein Fenster einer Gaststätte im Bereich Dinxperloer Straße/Klarastraße auf und drangen in das Gebäude ein. In der Gaststätte hebelten der oder die Einbrecher einen Spielautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Des Weiteren wurde ein Sparkasten abmontiert und ebenfalls gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

