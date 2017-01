POL-BOR: Bocholt/Rhede - Diebin im Seniorenwohnheim überrascht

Bocholt/Rhede (ots) - (fr) Am Samstag begleitete eine Mitarbeiterin eines Rheder Seniorenwohnheims gegen 10.00 Uhr eine Bewohnerin in deren Zimmer. Dabei entdeckte sie eine in Bocholt wohnhafte 24-jährige Frau, die sich offenbar hinter der Zimmertür versteckt hatte. Auf einem Tisch lag die geöffnete Geldbörse der Geschädigten. Die Zeugin hatte den Eindruck, als ob die Verdächtige dabei gewesen sei, das Zimmer zu durchsuchen. Sie informierte die Polizei und hielt die 24-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand steht die 24-Jährige im Verdacht, mehrere Zimmer betreten und durchsucht zu haben. Sie trug zwei Armbanduhren und hatte einen Halskettenanhänger in ihrer Tasche. Eine der Armbanduhren und der Anhänger konnten Bewohnerinnen des Seniorenheims zugeordnet und wieder zurück gegeben werden. Die zweite Uhr stellten die Beamten als mutmaßliche Diebesbeute sicher.

Die 24-Jährige hatte einen Zettel mit der Anschrift eines weiteren Seniorenheims in Rhede dabei und ist in den vergangenen Wochen bereits mehrfach aufgefallen:

- 15.12.16, Diebstahl in einem Bocholter Seniorenheim - 14.12.16, Diebstahl in einem Bocholter Pfarrheim - 07.12.16, Diebstähle in einem Bocholter Pfarrheim

Nun kommt ein weiteres Strafverfahren auf sie zu.

Anlässlich dieser Fälle werden Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Seniorenheimen zu besonderer Vorsicht und Aufmerksamkeit gebeten. Lassen Sie ihre Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zurück und verschließen Sie diese sicher. Wenden Sie sich sofort an das Pflegepersonal oder die Polizei, wenn sie verdächtige Personen sehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell