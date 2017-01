POL-BOR: Velen - Polizeikontrolle führte zur Festnahme

Velen (ots) - (fr) In der vergangenen Woche wurde ein Polizeibeamter des Bezirksdienstes auf der Straße Kuckelbeck im Rahmen einer Streife zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüche gegen 17.45 Uhr auf zwei Männer aufmerksam. Eine der beiden Männer rannte sofort davon, als er den Polizeibeamten bemerkte.

Der zweite Verdächtige konnte angehalten und überprüft werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen Albaner, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden typische Einbrecherutensilien gefunden und sichergestellt.

Da gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim (68 Tage Ersatzfreiheitsstrafe oder 680 Euro Geldstrafe wegen des Verschaffens falscher Ausweise) bestand, wurde er festgenommen.

In der Nähe des Festnahmeortes wurde ein schwarzer BMW X 6 mit Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen aufgefunden, den der 23-Jährige nach dem bisherigen Ermittlungsstand angemietet hatte. In dem Pkw befanden sich Drogen (ca. 20 Gramm Kokain) und typische Einbrecherwerkzeuge. Die Beamten stellten die Beweismittel sicher.

Die Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruchdiebstahl" stellte fest, dass der 23-Jährige im dringenden Verdacht steht, zusammen mit weiteren Beschuldigten mehrere Wohnungseinbrüche in Baden Württemberg begangen zu haben. In der Folge erwirkte die Ravensburger Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen. Dieser befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Inwieweit der 23-Jährige auch im Kreis Borken Einbrüche verübt hat, wird noch geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

