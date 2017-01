POL-BOR: Legden - Unfallflucht am Dorf Münsterland - Zeugen gesucht

Legden (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz des Dorfes Münsterland geparkten Omnibus der Marke Daimler-Benz. Trotz des angerichteten Schadens in einer Höhe von ca. 1.500 Euro entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle am Haidkamp, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell