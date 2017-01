POL-BOR: Ahaus - Körperlicher Angriff auf Taxifahrer führt zu einem Verkehrsunfall

Ahaus (ots) - (dh) Am Sonntagmorgen kam auf der Heeker Straße ein Taxi nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von ca. 35.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Zuvor hatte ein auf der Rückbank sitzender Fahrgast den Taxifahrer körperlich attackiert, so dass dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Um 5 Uhr befuhr der 40-jährige Taxifahrer aus Ahaus mit einem Fahrgast, den er im Dorf Münsterland aufgenommen hatte, die Heeker Straße mit dem Ziel Gronau. Während der Fahrt griff der stark angetrunkene Fahrgast, ein 26-jähriger Mann aus Gronau, dem 40-Jährigen von hinten an die rechte Schulter und zog diese ruckartig nach hinten. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Anschließend versuchte der 26-Jährige zu flüchten und das Taxi zu verlassen, was ihm aber auf Grund der schiefen Lage des Fahrzeuges nicht gelang. Zwei Zeuginnen, die sich fahrenderweise in ihrem Pkw hinter dem Taxi befunden hatten, hörten die Hilferufe des Taxifahrers und verständigten die Polizei.

Diese nahmen den stark angetrunken und unter Drogeneinfluss stehenden 26-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Um die exakten Blut- und Drogenwerte zu ermitteln, entnahm ein Arzt zwei Blutproben von dem 26-Jährigen.

Den Gronauer erwartet jetzt ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das nicht mehr fahrbereite Taxi wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell