POL-BOR: Heek - Einbruch in Geschäftsbüro - Zeugen gesucht

Heek (ots) - (dh) Am Sonntag, gegen 21:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte in das Büro einer Postenbörse an der Industriestraße ein.

Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor, hebelten im Lager eine Tür auf und gelangten so in das Büro. Da sie dabei einen akustischen und optischen Alarm auslösten, ließen sie offenbar von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell