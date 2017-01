POL-BOR: Isselburg - Pkw während einer Hochzeitsfeier aufgebrochen - Zeugen gesucht

Isselburg - Pkw während einer Hochzeitsfeier aufgebrochen - Zeugen gesucht Bild-Infos Download

Isselburg (ots) - (dh) Am Samstag, in der Zeit zwischen 23 Uhr und 23:05 Uhr, schlugen noch unbekannte Täter auf dem Gelände an der Hüttenstraße die hintere Scheibe der Beifahrertür eines Audi A 6 ein. Nach Angaben des Geschädigten wurde eine größere Menge an Bargeld und Schmuck entwendet, die er in einem Tuch gewickelt auf der Rücksitzbank deponiert hatte.

Zur Tatzeit fand in einer dortigen Lagerhalle eine türkische Hochzeit mit ca. 1.500 - 2.500 Leuten statt. Bei dem Diebesgut handelte es sich um die Hochzeitsgeschenke für das Brautpaar.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

"Autos sind keine Tresore" - mit diesem einprägsamen wie wahren Satz warnt die Polizei seit langen davor, Wertgegenstände oder gar nennenswerte Bargeldsummen im Pkw aufzubewahren. Diese Warnung hat nichts von ihrer Aktualität verloren.

