POL-BOR: Ahaus - Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt - 1. Nachtrag

Ahaus (ots) - (dh) Bei einem Unfall auf dem Adenauerring ist am Samstagnachmittag ein 35-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann aus Ahaus wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Enschede geflogen.

Um 16:35 Uhr befuhr der 35-Jährige mit seinem Fahrrad die Wüllener Straße in Richtung Stadtmitte. Er passierte trotz für ihn geltendes Rotlicht die Kreuzung mit dem Adenauerring und wurde dabei von dem Auto eines 39-jährigen Ahausers erfasst, der den Adenauerring bei "Grünlicht" in Richtung Coesfeld befahren hatte. Bei dem Zusammenstoß wurden der 35-Jährige schwer und der 39-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den 35-Jährigen in eine Spezialklinik.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Kreuzung bis 19 Uhr komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 2.750 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell