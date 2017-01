POL-BOR: Rhede - Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Rhede (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Freitag, 20:30 Uhr, und Samstag, 07:45 Uhr, drangen bislang Unbekannte gewaltsam in die Büroräume eines Getränkemarktes an der Straße "Butenpaß" ein. Der oder die Täter flexten dort einen Wandtresor auf und entwendeten Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Telefon 02871-2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell