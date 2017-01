POL-BOR: Gronau - Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Epe

Gronau (ots) - (dh) Am Samstag befuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Gronau um 14:45 Uhr die Schillerstraße geradeaus in Richtung Gronauer Straße. Im Einmündungsbereich mit der Straße "Riekenhofweg" kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 65-jährigen Gronauerin, die von rechts kommend die Straße "Riekenhofweg" befahren hatte und im weiteren Verlauf nach links in die Schillerstraße abbiegen wollte. Aufgrund der Rechts-vor-Links-Regel hatte die 65-Jährige grundsätzlich Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wird die Frau leicht verletzt. Sie wollten eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1.500 Euro.

