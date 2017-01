POL-BOR: Gescher - Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Gescher (ots) - (fr) Am Dienstagabend kam es gegen 20.30 Uhr im Bereich Fabrikstraße/Königstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen Autofahrerin aus Ahaus und einem noch unbekannten Autofahrer.

Die 37-Jährige hatte die Fabrikstraße aus Richtung Innenstadt kommend befahren - der Radfahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer rollte über die Motorhaube und fiel auf die Fahrbahn. Er rappelte sich wieder auf und humpelte zu seinem Fahrrad. Er gab ab, keine Unfallaufnahme durch die Polizei und auch keine ärztliche Versorgung zu wollen und entfernte sich in Richtung L 571. Er schob sein Fahrrad, an dem der Lenker stark beschädigt war und gab an, "zu einem Kumpel" unterwegs zu sein.

Der Fahrradfahrer ist nach Angaben der 37-Jährigen ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß und kräftig. Er hat kurze dunkelblonde Haare und bekleidet mit einem dunklen Hose, einer dünnen Jacke aus "Ballonseide" und einer schwarzen Wollmütze. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres grün-schwarzes Mountainbike.

Der Fahrradfahrer bzw. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260) zu wenden.

