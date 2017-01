POL-BOR: Vreden - Traktor gestohlen und vor Baum gefahren - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Vreden (ots) - (dh) Am Mittwoch, gegen 22:50 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Max-Planck-Straße ereignet hatte. Dort war ein Traktor vor einen Baum gefahren, der Fahrer hatte sich entfernt.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein bislang Unbekannter den grünen Traktor der Marke Klöckner-Humboldt-Deutz aus einer nicht verschlossenen Schoppe in der Bauerschaft Gaxel entwendet hatte. Als Tatzeit kommt hier der Zeitraum von Dienstag, 11 Uhr, bis Mittwoch, kurz vor der Unfallzeit, in Betracht.

Im weiteren Verlauf befuhr der Unbekannte dann die Max-Planck-Straße aus Richtung der Winterswijker Straße kommend in Richtung Lise-Meitner-Straße, kam in Höhe der Firma KLM-Transporte in einer leichten Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte vor einen Baum. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Danach entfernte sich der Fahrer unerkannt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Telefon 02561- 9260.

