POL-BOR: Raesfeld - Brand eines Schweinestalls - 1. Nachtrag - Brandursache geklärt

Raesfeld (ots) - (dh) Am Mittwoch, gegen 19 Uhr, brannte auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße "Roringhook" ein Schweinestall (wir berichteten).

Die Brandstelle wurde durch einen Brandermittler der Borkener Kripo untersucht und der leicht verletzte 64-jährige Landwirt, der das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen konnte, befragt.

Danach steht fest, dass eine Verpuffung an der Gaszuleitung zu einem Heizstrahler den Brand verursacht hat. Als der 64-Jährige auf Grund der Kälte einen zusätzlichen Heizstrahler an der Decke des Stalls montieren wollte, rutschte er von der Leiter. Bei dem Versuch, sich an der Gaszuleitung festzuhalten, brach diese und es kam zu einer Verpuffung, die den Brand verursachte.

Bei den Löschversuchen erlitten der 64-Jährige sowie zwei weitere Familienangehörige (40-Jahre und 39 Jahre) leichte Rauchgasvergiftungen.

Etwa 150 Ferkel verendeten unmittelbar bzw. mussten aufgrund der Rauchgasvergiftungen getötet werden.

Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen sind damit abgeschlossen und die Brandstelle ist wieder freigegeben.

Hier die Ursprungsmeldung:

POL-BOR: Raesfeld - Brand eines Schweinestalls 18.01.2017 - 20:13 Raesfeld - Am 18.01.2017 geriet gegen 19.00 Uhr in Raesfeld auf dem Roringhook auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Schweinestall aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich mehrere hundert Ferkel in dem Stall. Einige konnten nicht mehr gerettet werden und verendeten. Drei Personen erlitten Rauchgasverletzungen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache. Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

