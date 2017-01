POL-BOR: Raesfeld - Brand eines Schweinestalls

Raesfeld (ots) - Am 18.01.2017 geriet gegen 19.00 Uhr in Raesfeld auf dem Roringhook auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Schweinestall aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich mehrere hundert Ferkel in dem Stall. Einige konnten nicht mehr gerettet werden und verendeten. Drei Personen erlitten Rauchgasverletzungen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell noch an. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

