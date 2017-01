POL-BOR: Gronau - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Gronau (ots) - (dh) Am Freitagabend nahmen zivile Fahnder der Polizei einen 33-jährigen Mann aus Gronau fest, der kurz zuvor in eine Gaststätte an der Straße "An der Eßseite" eingebrochen war.

Der polizeibekannte Mann war den Beamten um kurz vor 23 Uhr aufgefallen, als er zu Fuß in der Nähe des späteren Tatortes unterwegs war. Die zivilen Einsatzkräfte hängten sich unbemerkt an die Fersen des Mannes. Gegen 23:45 Uhr hörten die Beamten Knallgeräusche, laut splitterndes Glas und bemerkten die ausgelöste optische Alarmanlage der Gaststätte.

Kurz danach tauchte der 33-Jährige wieder auf, begab sich zu einem Pkw, stieg ein und fuhr davon, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Mit Hilfe von weiteren Einsatzkräften wurde der Pkw in Höhe von McDonalds angehalten und der Mann festgenommen. Im Fahrzeug fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Gegenstände, die vermutlich aus früheren Einbrüchen stammen. Die Beamten stellten dies sicher.

Das an der Gaststätte eingeschlagene Fenster wurde durch eine Fachfirma gesichert.

Nach den weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen, seiner Vernehmung und einer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 33-Jährige entlassen.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

