POL-BOR: Stadtlohn - Feuer in Krankenhaus-Bistro - Geringer Sachschaden

Stadtlohn (ots) - (dh) Am Dienstag, um 19:55 Uhr, wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei in das Krankenhaus an der Vredener Straße gerufen. Nach einer Rauchentwicklung im dortigen Bistro hatte die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Stadtlohn (ca. 40 Feuerwehrleute) war das Feuer bereits gelöscht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte eine Mitarbeiterin des Bistros bei Aufräumarbeiten einen Stapel Kunststoff-Tabletts auf eine noch in Betrieb befindliche Herdplatte gestellt. Diese Serviertabletts gerieten in Brand und verursachten die Rauchentwicklung, welche letztlich den Brandmelder auslöste.

Die kokelnden Tabletts waren bei Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Herd entfernt worden. Unter dem Einsatz eines Hochleistungslüfters lüftete die Feuerwehr die Räume.

Das Deutsche Rote Kreuz war ebenfalls mit ca. 20 Rettungskräften vor Ort, die Helfer kamen jedoch nicht mehr zum Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden ist gering. Die Kripo in Ahaus hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Vredener Straße teilweise gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell