POL-BOR: Isselburg - Einbruch in Anholter Bäckerei - Zeugen gesucht

Isselburg (ots) - (dh) In der Nacht zu Mittwoch drangen bislang Unbekannte gewaltsam in eine Bäckerei an der Klever Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, gelangten so in den Verkaufsraum und durchsuchten den Thekenbereich. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten zum möglichen Diebesgut noch keine Angaben gemacht werden. Da die beiden Einbrecher einen Alarm auslösten und videografiert wurden, lässt sich der Tatzeitpunkt auf 01:03 Uhr festlegen.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Telefon 02871-2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell