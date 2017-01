POL-BOR: Heiden - Einbruch im Jugendtreff - Zeugen gesucht

Heiden (ots) - (dh) In der Nacht zu Dienstag schlugen bislang Unbekannte den Glaseinsatz einer Tür zum Jugendtreff an der Straße "Am Sportzentrum" ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumen. Der oder die Täter entwendeten einen Laptop der Marke "Acer", zwei Spielekonsolen und eine rote Geldkassette mit Münzgeld. Blutanhaftungen an der beschädigten Eingangstür lassen die Vermutung zu, dass sich einer der Täter verletzt haben könnte.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Telefon 02861-9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell