POL-BOR: Gronau - Böller auf Balkon geworfen - Glasscheibe ging zu Bruch - Eine Person leicht verletzt

Gronau (ots) - (dh) Am Montag, gegen 23:50 Uhr, warf ein bislang Unbekannter einen Feuerwerkskörper auf den kleinen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße. Durch die Wucht der Detonation gingen die Scheiben der Doppelverglasung der Balkontür zu Bruch. Eine 53-jährige Bewohnerin verletzte sich leicht am Fuß, als sie im Wohnzimmer nach dem Rechten schaute und dabei in die umherliegenden Glassplitter trat. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Kripo an Gronau unter Telefon 02562-9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell