POL-BOR: Reken - Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Reken (ots) - (dh) In der Zeit zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 05:45 Uhr, drangen bislang Unbekannte in Hülsten gewaltsam in die Werkstatt einer Bauschreinerei an der Straße "Boom" ein. Der oder die Täter hebelten mehrere Türen auf, gelangten so in Gebäude und entwendeten hochwertiges Werkzeug für die Holzverarbeitung. Der Schaden wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Telefon 02861-9000.

