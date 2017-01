POL-BOR: Stadtlohn - Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen - Zwei Leichtverletzte

Stadtlohn (ots) - (dh) Am Dienstag befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Stadtlohn gegen 7 Uhr die Landesstraße 572 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Südlohn. In Höhe des Kalklochs bemerkte er zu spät, dass vor ihm verkehrsbedingt einige Fahrzeuge abgebremst hatten, da ein Pkw nach links in den Wirtschaftsweg "Hundewick" abbiegen wollte.

Der 33-Jährige fuhr auf den Pkw einer 20-jährigen Stadtlohnerin auf. Durch die Aufprallwucht kam es zu einer Kettenreaktion, so dass zwei weitere Pkws beschädigt wurden. Die 20-Jährige und ein 59-Jähriger aus Stadtlohn (Fahrer des Autos vor der 20-Jährigen) erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 17.000 Euro.

Die Landesstraße war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme etwa zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell