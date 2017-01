POL-BOR: Gronau - Einbruch in Tankstelle / Zeugen gesucht

Gronau (ots) - (dh) In der Nacht zu Dienstag gelangten bislang Unbekannte gewaltsam in eine Tankstelle an der Enscheder Straße. Die Täter hebelten die Eingangstür auf, gelangten so in den Verkaufsraum und entwendeten mehrere Stangen Zigaretten.

Da sie einen Alarm und die Nebelanlage auslösten, kann die Tatzeit auf 03:11 Uhr bestimmt werden. Ein Anwohner, der einen Knall auf der Straße gehört und aus dem Fenster geschaut hatte, sah noch drei Personen vom Tankstellengelände zu Fuß in die Dr. Hendrik-Straße flüchten.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Telefon 02562-9260.

